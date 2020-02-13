ننشر أسماء القائمة المبدئية لانتخابات التجديد النصفى لمهندسى بورسعيد

تعقد الجمعة الموافق الثامن والعشرون من فبراير الحالى انتخابات أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية ،بمحافظة بورسعيد الذين تم فوزهم بالإتخابات الماضية لعام ٢٠١٦ .





وتم التقدم للمنافسة على ثلاثة مقاعد تخصص مهندس مدني أربعة مهندسين بالتخصص ، وترشح للمنافسة على مقعدين تخصص مهندس ميكانيكا خمسة مهندسين للتخصص، وبالإضافة إلى التقدم للمنافسة على مقعدين تخصص مهندس كهرباء أربعة مرشحين من التخصص.





ويترقب الجميع وسط أجواء تنافسية للفوز بالمقاعد السبع بمجلس نقابة المهندسين والتى بدأ المرشحين دعايتهم الانتخابية بشكل واسع بمحيط مقرات ونودى النقابة الفرعية والتى حصلت صدى البلد على صورة ضوئية من القائمة المبدئية للمرشحين لخوض الانتخابات.





يذكر أن مجلس النقابة يتكون من خمسة عشر مقعد أربعة عشر عضوا ورئيس المجلس ، ومنهم سبعة أعضاء تم انتخابهم سنة ٢٠١٦, والسبعة الآخرة ومعهم رئيس المجلس تم انتخابهم ٢٠١٨، وهذا ومن المرتقب توافد جميع مهندسين المحافظه للإستحقاق الانتخابي يوم الجمعة المقبل.



