var يمنع سمير عثمان من الإطاحة بـ الغندور من عرش الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كواليس تمنع الحكم الدولى السابق سمير عثمان من الإطاحة بـ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالي من عرش رئاسة قضاة الملاعب.





قال المصدر ذاته : من شروط رئاسة لجنة الحكام أن يكون معتمدا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" محاضرا لتقنية الفيديو "var" لافتا إلى أن سمير عثمان غير مؤهل ولم يتم إعتماده محاضرا لتقنية الفيديو من قبل الفيفا.





تابع: جمال الغندور كان مديرا لمعسكر الحكام الخاص بتقنية الفيديو الجاري وتم اعتماده محاضرا من قبل الفيفا إلى جانب وجيه احمد الذى حصل على دورة من الامارات خاصة بتقنية الفيديو إضافة إلى مجدى رزق الحاصل عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وياسر عبدالرؤوف وسيد مراد وتامر درى تم اعتمادهم أيضا محاضرين من قبل الفيفا.

أضاف: لابد ان يكون خليفة جمال الغندور على عرش رئاسة الحكام ملم بجميع مراحل المنظومة والا يجهل ذلك وعلى اتحاد الكرة خلق كوادر ادارية أمثال سمير عثمان خلال الفترة القادمة من أجل تولى المسئولية إلى جانب قاعدة كبيرة فى الاختيار فى حال تم التغيير من خلال اللجنة المعاونة للجنة الحكام.









أوضح أنه من المنطقى الذى يتولى رئاسة الحكام خلفا للغندور الكبير أن يحصل على شهادة أو رخصة فى تقنية الفيديو لافتا إلى أنه فى حالة إقالة اللجنة الرئيسية يتم اللجوء إلى الجهاز المعاون لرئيس اللجنة واختيار رئيسا لهم من الحاصلين على دورة تدريبية فى تقنية الفيديو.