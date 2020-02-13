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برلمان

أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية تنعى اللواء حسن ناجى

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:57 م
منير حليم رئيس لجنة
منير حليم رئيس لجنة حقوق الإنسان المركزية بحزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوى
نعت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب الحرية المصري، اللواء حسن ناجى نائب رئيس الحزب والذي وافته المنية أثر حادث أليم أثناء افتتاح مقر الحزب بالسويس.

وقال منير حليم رئيس لجنة حقوق الإنسان المركزية بحزب الحرية المصري، إن وفاة اللواء حسن ناجي خسارة كبيرة للوطن وللحياة السياسية لما كان له من مواقف وطنية مشرفة باعتباره مناضلا وطنيا.

وأشار حليم فى بيان صحفى له إلى أن الراحل كرس حياته للدفاع عن تراب هذا الوطن في جميع المواقع التي تقلدها سواء حينما كان يشغل منصب رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا أو خلال فترة توليه نائب رئيس حزب الحرية المصرى.
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