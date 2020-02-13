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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ نائبتين لاختيارهما بمجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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محمد غالي
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى كل من النائبة منى منير والنائبة أمل زكريا  اختيارهما  ضمن  تشكيل مجلس إدارة " صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك وفقًا للقرار الذي  أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بقرار رئيس الوزراء واختيار النائبتين منى منير وأمل زكريا  ضمن التشكيل الجديد وهو دليل على ثقته فيهما والتأكيد على كفائتهما وعلى جدارتهما واستحقاقهما لعضوية الصندوق، متمنية لهما التوفيق والنجاح.

ونصّ القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية كل من: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب.

 جدير بالذكر فإنه وفقًا للقانون فإن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه والمتضمنة اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق، إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل، إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية، توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة، القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
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