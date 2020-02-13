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أخبار العالم

مدينة أسيوية تحظر الاحتفال بعيد الحب.. لهذا السبب

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:36 م
قسم الخارجي
أعلنت مدينة باندا آتشيه الإندونيسية، حظر احتفالات عيد الحب "الفلانتين"، حفاظا على نقاء القيم الإسلامية، محذرة الفنادق والمطاعم من استضافة أي حدث متعلق بعيد الحب. 

وقال مسؤولو المدينة، وهي عاصمة مقاطعة آتشيه بشمال سومطرة بإندونيسيا، إن من يحتفلوا بعيد الحب يتحدون الشريعة الإسلامية. 

وصرح عمدة المدينة، أمين الله عثمان، بأنه: "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية وتعزيز الشريعة الإسلامية، نود أن نبلغ الجمهور بأن يوم عيد الحب يتعارض مع الشريعة الإسلامية وليس جزءا من ثقافة آتشيه". 

وتابع "أنه أصدر تعميما يوم الاثنين 10 فبراير، يحث الشباب في المدينة على الامتناع عن المشاركة في أي نوع من الأنشطة الاحتفالية بيوم عيد الحب "الفلانتين". 

وتعد هذه المدينة، هي الوحيدة في إندونيسيا التي يسكنها أغلبية مسلمة، وتحكم بالشريعة الإسلامية. 
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