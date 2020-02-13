الداخلية تنظم دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية، دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة، بمشاركة 48 كادرا أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة.





وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عال من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.





يأتى ذلك فى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.



