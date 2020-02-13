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أخبار العالم

القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان تثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:48 م
المستوطنات الاسرائيلية
المستوطنات الاسرائيلية
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نقل تحذيرا لإسرائيل عن طريق واشنطن قبل ساعة من نشر القائمة السوداء.

ومن جهتها أعربت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، رفضها قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بنشر "القائمة السوداء" التي تحتوي على أسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت لجنة الخارجية الأمريكية إن هذه القائمة تعزز من حركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS. 

وقال الإعلام الإسرائيلي إن مجلس حقوق الإنسان رفض مقابلة المسئولين الإسرائيليين، قبل إصدار القائمة. وترجح إسرائيل أن عدم تصويت مجلس الأمن على مقترح الرئيس الأمريكي للسلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي-العربي، هو ما دفعهم للضغط على مجلس حقوق الإنسان، لإصدار القائمة. 

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت الأربعاء قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور"، وسط تنديد اسرائيلي، بينما رحب الجانب الفلسطيني بهذه القائمة، فيما أعلنت إسرائيل قطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان.
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