القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان تثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نقل تحذيرا لإسرائيل عن طريق واشنطن قبل ساعة من نشر القائمة السوداء.





ومن جهتها أعربت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، رفضها قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بنشر "القائمة السوداء" التي تحتوي على أسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.





وقالت لجنة الخارجية الأمريكية إن هذه القائمة تعزز من حركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS.





وقال الإعلام الإسرائيلي إن مجلس حقوق الإنسان رفض مقابلة المسئولين الإسرائيليين، قبل إصدار القائمة. وترجح إسرائيل أن عدم تصويت مجلس الأمن على مقترح الرئيس الأمريكي للسلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي-العربي، هو ما دفعهم للضغط على مجلس حقوق الإنسان، لإصدار القائمة.



