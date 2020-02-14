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منوعات

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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عزة عاطف

بعض العناد قد لا يودي بحياتك فقط إلى الخطر بل إلى حياة شعب كامل إذا جازف الشخص وأهمل النصائح الإرشادية العالمية التي تحذر من خطورة فيروس كورونا، فقد تسببت امرأة مصابة في ذعر اجتاح الشارع البريطاني.


خرجت امرأة مصابة بفيروس كورونا من مركز «ريتشي ستريت» للجراحة مسرعة لتستقل سيارة أوبر قبل أن توضع في الحجر الصحي لعدم التأثير على الآخرين، وهي الآن تتجول بحرية في البلاد مما اضطر المركز لإغلاق أبوابه أمام الجميع.


حيث أغلق اليوم مركز العمليات الجراحية في مدينة إزلينجتون بشمال لندن بسبب الصعوبات التشغيلية بعد أن أعلنت العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الليلة الماضية، وذلك ليتم تطهيره بالكامل وفقًا للدايلي ميل.


وكتب المركز إشعارا على موقعه الإلكتروني على الإنترنت في وقت سابق يقول إن الإغلاق كان "بسبب فيروس كورونا" لكن الإشعار اختفى بعد ذلك، كانت المرأة المصابة قادمة من الصين وكان عليها أن تلزم منزلها حتى التأكد من تحليلاتها، ولأن التحليلات ظهرت إيجابية بوجود الفيروس كان يجب أن يتم عزلها في مستشفى لويسهام، لكن المريضة لم تهتم وخرجت لتستقل سيارة أوبر وتنقلت في الشوارع العامة، إذ يتعارض سلوك المريض مع النصيحة الرسمية بالبقاء في المنزل والاتصال بالطوارئ لتجنب انتشار المرض.


 بلغ عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في المملكة المتحدة البريطانية الآن 9 أشخاص، 6 منهم في برايتون واثنان في يورك.

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