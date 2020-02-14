مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

بلغ عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة البريطانية الآن 9 أشخاص، 6 منهم في برايتون واثنان في يورك، لكن أبوان كشفا عن كارثة جديدة بعد إثارة شكوك بإصابة طفلهما ذي الـ8 أشهر فقط بفيروس كورونا القاتل.

اتصل الأبوان بالطوارئ بسبب ظهور أعراض الفيروس على رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر فقط بعدما تعامل معه أحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في لندن وفقًا للدايلي ميل.

والكارثة الأكبر أن شقيقته البالغة من العمر 4 سنوات تعاني من نفس الأعراض وهو ما أثار رعب وفزع الوالدين وتم نقل الأم والطفل إلى دائرة الصحة البريطانية لإجراء التحاليل التي إذا تأكدت سيصبح أول رضيع يصاب بفيروس كورونا في المملكة.

أمرت السلطات بعزل باقي العائلة داخل منزلهما، حيث قال الأب في أسى إن ابنه يعاني من سيولة الدم والالتهاب الرئوي طويل الأمد مما يجعله ضحية سهلة للفيروس القاتل.

سجلت أكثر من 14800 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة هوبي بالصين يوم أمس، مما رفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 60 ألف بينما ارتفع عدد القتلى إلى 1357 على الأقل.