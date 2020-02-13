ليست شاملة.. كبيش يوضح العوار في مشروع قانون تعديلات الكيانات الإرهابية.. فيديو

قال محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن مشروع قانون تعديلات الكيانات الإرهابية، ليست تعديلات شاملة، لكنها مجرد إلقاء الضوء على قوانين سابقة.





وأضاف محمود كبيش خلال حواره لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائية " دي ام سي مصر"، أن التعديلات لم تكن مغرية، بل مجرد تغير في المصطلحات القانونية، وأن الزائد فقط هو كلمة القنوات الفضائية التي تدعم المنظمات الإرهابية.





وأشار محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إلى المادة الأولى في القانون السابق، وكانت توصف الشخص الإرهابي بالكامل، لكن في القانون الجديد سقط ذلك التعريف، واقتصر على الأفعال الإرهابية فقط.





وتابع محمود كبيش، أنه من ضمن التعديلات أن الشخص يمكن أن يطعن في وصفه بالإرهابي، ويتقدم للمحكمة بتفسير الأسباب التي ألحقت به تهمة الإرهاب.



