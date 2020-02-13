تأمين الحدود البحرية.. تعرف على تفاصيل لقاء المشير حفتر ووزير الخارجية الإيطالي

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بعد وصوله إلى مدينة بنغازي.





وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" اليوم الخميس، وصول دي مايو إلى بنغازي للقاء حفتر، بعد يوم من زيارته العاصمة طرابلس ولقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومعاونيه.





وقال دي مايو، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن هناك "دولا تتجاهل السلام وتستمر في إرسال السلاح"، محذرا من وجود خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه في ليبيا".





وأعرب دي مايو عن أمل روما في إعادة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة في ليبيا كي تتمكن الشركات الإيطالية من العودة إلى الاستثمار هناك.



