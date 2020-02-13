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توك شو

حسب الله يكشف تفاصيل وفاة نائب رئيس حزب الحرية عقب سقوط المصعد

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:24 م
صلاح حسب الله، المتحدث
صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب
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توك شو
قدم صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، تعازيه الحارة في وفاة اللواء ناجي حسن نائب رئيس حزب الحرية، وذلك بعد سقوط المصعد خلال افتتاحه فرع الحزب في محافظة السويس.

وقال "حسب الله"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، إن الراحل قدم رحلة نجاح وصعود داخل الحزب، بل هو صاحب فضل كبير في نجاح الحزب وزيادة قواعده الحزبية والتنظيمية في مختلف محافظات الجمهورية، وترك فراغًا كبيرًا، مؤكدًا أن الجميع شعر بصدمة عقب وفاته.

وأكد أن نائب رئيس الحزب الراحل، كان صاحب مكانة وقيمة وقامة، في العمل الشرطي والوظيفي، ثم السياسي والحزب، فنحن نستلهم من روحه وعطائه الطريق الذي سنُكمل عليه، وسنكمل رسالتنا داخل الحزب إكرامًا لروحه.

وأضاف أن جميع القيادات الحزبية في صدمة من إثر الحادثة، حيث كانت في منتهى الغرابة لكون مقر الحزب الجديد في عمارة حديثة البناء، فنحن طالبنا من  المحامي الأول لنيابات مدن القناة تكليف لجنة هندسية لفحص حالة "المصعد"، ومعرفة سبب سقوط، ونطمئن أن الأمر مجرد قضاء وقدر.

وأكد أن التحقيقات ما تزال جارية من النيابة المختصة وأجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن السويس.
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