التعليم تتواصل مع ناشونال جيوجرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب النظام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتواصل حاليا مع ناشيونال جيوجرافيك من أجل التعاون في بناء مناهج الجغرافيا لطلاب الابتدائية والإعدادية في منظومة التعليم الجديدة.





واوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك يأتي ضمن الشراكات التي تعقدها الوزارة مع المؤسسات الدولية الكبرى لبناء منظومة التعليم الجديدة.









وقال وزير التعليم: إن ناشونال جيوجرافيك تعد أكبر مؤسسة تعمل في مجال صناعة الأطالس والجغرافيا،





واشار وزير التربية والتعليم أن الهدف هو نقل العالم في صور لطلاب المدارس المصرية، موضحا أنه التقي بمسئولى ناشونال جيوجرافيك في واشنطن منذ فترة من أجل هذا المشروع.









جدير بالذكر أنه قد انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة البنك الدولي، بالقاهرة في الفترة من 13-14 فبراير، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلمين والعاملين بالوزارة. وقد قامت بتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذيعة ضحى الزهيري.

وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا"، والجلسة الثانية تناقش كلًا من "تحولات وإستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم"، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة "كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، وتناقش الجلسة الرابعة "كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، أما الجلسة الختامية فتتناول "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".

وحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتورة استير دولفو أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحاصلة على جائزة نوبل عام ٢٠١٩، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم البنك الدولي، وعدد من وزراء التعليم وصناع السياسات وخبراء في التعليم والمجتمع المدني وعدد من نواب البرلمان والإعلاميين، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.