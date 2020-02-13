الرقابة الادارية تضرب بيد من حديد .. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار فى النقد الأجنبي

حرصا من هيئة الرقابة الادارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ‏فقد تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لاحكام القانون.

وتمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ ‏من عناصر جهات إنفاذ القانون، ضبط عدد ١٥ متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الاسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.

وأسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات