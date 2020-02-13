AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الرقابة الادارية تضرب بيد من حديد .. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار فى النقد الأجنبي

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements

حرصا من هيئة الرقابة الادارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ‏فقد تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لاحكام القانون.

وتمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ ‏من عناصر جهات إنفاذ القانون، ضبط عدد ١٥ متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الاسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.

 وأسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة  وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

الرقابة الادارية تضرب بيد من حديد .. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار فى النقد الأجنبي
الرقابة الادارية تضرب بيد من حديد .. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار فى النقد الأجنبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة الادارية تضبط تشكيلا إجراميا تخصص في انتحال صفة وظائف عامة

الرقابة الإدارية تضبط عصابة متخصصة في جرائم النقد الأجنبى

غرامة 47 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: الحبس من 3 إلى 10 سنوات لـ23 متهما فى الاتجار بالنقد الأجنبي

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

سلطة الطيران عن الطيار المفصول: قرار سحب الرخصة نهائي وفقا للقانون

بسبب أعمال الحفر.. حريق محدود بخط غاز فى الأميرية

تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وزير المالية: مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى النمو

بعد أن اعترفت بالكذب من أجله.. الرئيس الأمريكي يعيد مستشارته السابقة للبيت الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل