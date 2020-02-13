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أخبار البلد

وزير النقل يُؤكد أهمية تفعيل التعاون لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من الملفات ذات الأولوية بالوزارة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ونوه الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي تتنوع ما بين تعديات أهالٍ مثل مبانٍ، وأكشاك، ومحلات، وأسواق، وتعديات وتجاوزات أخرى من قبل الوحدات المحلية بالمحافظات.

كما لفت إلى أهمية تفعيل التعاون بين المحافظات وهيئة السكك الحديدية لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها، إلى جانب تفعيل دور المحليات ومديريات الأمن بالمحافظات في استدامة غلق هذه المعابر العشوائية، مشيرًا إلى الإجراءات المقترحة لإزالة المعوقات التي تعرقل مشروع تطوير المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية، مُوضحًا أنه تم حصر بعض العراقيل في هذا الشأن بعدد 108 مزلقانات في نطاق 19 محافظة، تتمثل في وجود إشغالات مثل: إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، ومواقف سيارات، موضحا الإجراءات المقترحة لتطوير المزلقانات.

كما أشار وزير النقل إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في التصدي لظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلى طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل الكتل السكنية.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات نزع الملكية وأعمال تحويلات المرافق لضمان عدم تأخر برامج تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها بموازنة الهيئة، لافتا من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذل للحد من إنشاء المطبات العشوائية على شبكة  الطرق التي يقوم بتنفيذها الأهالي وبعض إدارات المحليات بصورة غير مطابقة للمواصفات، بما يؤدي لحدوث مشاكل بالرصف وأهمها تخدد الطريق، وبما قد يتسبب في وقوع الحوادث. 

وأكد ضرورة معاونة هيئة الطرق والكباري في تذليل الصعاب لتنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، كما نوه لجهود إزالة العشوائيات أسفل الكباري التابعة لهيئة الطرق والكباري لخطورتها على سلامة المنشأ وعدم الترخيص بأي نشاط أسفل الكباري إلا بعد التنسيق والتصديق من هيئة الطرق والكباري والنقل البري وخاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي .

كما تطرق وزير النقل إلى الدور المطلوب من الأحياء التابعة لمحافظات القاهرة الكبرى، فيما يتعلق بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشيرا كذلك لوضع خطة إحلال وتجديد للمعديات العاملة على نهر النيل حاليًا (أفراد وعربات ) والتابعة للمحافظات على عدة مراحل تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري. 

وناشد الوزير المحافظات بمعاونة هيئة النقل النهري في إنشاء الموانئ النهرية؛ نظرًا لأهميتها ولخدمة المحافظات، ولتوفير فرص عمل لمواطني المحافظات وتسريع الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه الموانئ.
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