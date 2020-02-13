تامر حسني يتجاهل ألبوم عمرو دياب الجديد.. تفاصيل

تجاهل الفنان تامر حسني البوم "سهران" للفنان عمرو دياب ولم يحاول إبداء رأيه ولا تهنئته على طرح الألبوم حتي الآن، هذ الأمر يثير للجدل لأن الجمهور يضع دئما كلا من تامر حسني وعمرو دياب في مقارنة.





وتكرر هذا الموقف قبل ذلك حينما طرح الفنان عمرو دياب "البوم معدي الناس" 2017 ، صرح الفنان تامر حسني في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور: "أكيد في مشحانات بين الجمهور ودي حاجة طبيعية أنا وهو طول عمرنا في منافسة جميلة ومش هقدر اقول رأيي في الالبوم لاني مسمعتش غير أجزاء منه".





وكان عمرو دياب قد طرح منتصف ليل الأربعاء ١٢ فبراير ألبومه "سهران"، والذي ضم ١٢ أغنية جديدة وذلك عبر خدمة إحدى شركات المحمول.





ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب الأغنيات عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب خلال الساعات القادمة.



