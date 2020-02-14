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مرأة

ثبات الماكياج وعلاج الشعر.. 8 استخدامات مذهلة للفازلين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:33 ص
أستخدامات الفازلين
أستخدامات الفازلين
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نهى هجرس
لا يخلو أى منزل من الفازلين، فهو يعد من أفضل المرطبات التى يحتاجها الجسم، ويتميز بثباتة لفترة طويلة، كما أنه من المرطبات التى تتناسب مع البشرة الحساسة.

وكشفاُ عن ما قدمة موقع "wikihow" إليكم أبرز الأستخدامات الأخرى للفازلين وهى...

1- إذا  كنتِ من محبي العطور وترغبين  في ثبات عطرك المفضل لفترة أطول قومي بوضع القليل من الفازلين على بشرتك قبل وضع العطر، لتحصلي على ثبات طويل للرائحة الجذابة.

2- لإزالة المكياج وترطيب بشرتك في نفس الوقت فأفضل ما يمكن استخدامه هو الفازلين.

3- لإزالة الجلد الميت من حول الأظافر قومي بوضع القليل من الفازلين حول الأظافر لفترة حتى يصبح الجلد طريًا، ثم قومي بإزالته بكل سهولة بأدوات العناية بالأظافر.

4- إن كنت ترغبين بالحصول على لون برونزي لبشرتك وخاصة في فصل الصيف ضعي القليل من الفازلين قبل خروجك من المنزل.

5- إذا تكسر مستحضر أحمر الخدود أو البلاشر يمكنك ان تقومي بخلطه مع القليل من الفازلين وسوف تحصلين على أحمر للخدود كريمي.

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6- للحصول على أحمر خدود ثابت لفترة طويلة، ادهني بشرتك بالقليل جدا من الفازلين قبل وضع أحمر الخدود.
 
7- ضعي القليل من الفازلين على نهايات وبدايات الشعر  بعد صبغه او تجعيده وسوف تحصلين على  علاج طبيعي من التلف.

8- إذا كنت ترغبين فى شفاه ناعمة ضعى القليل من الفازلين على الشفاه ودلكيها بفرشاه الأسنان، وستحصلى على نتيجة هائلة.

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