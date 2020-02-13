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محافظات

368 ألف جنيه مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية بـ الدقهلية

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:41 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم منح مساعدات مالية للاسر الاولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فى شهر يناير الماضى من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بإجمالى 368 ألف جنيه، واستفاد منها ما يقرب من 1400 أسرة.

وأكد ان ذلك يأتي فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاسر الاولى بالرعاية والعمل على توفير حياة كريمة لهم بجميع المحافظات.

جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية ان اجهزة المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للاسر الاولى بالرعاية فى نطاق المحافظة وأمر المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة توسيع قاعدة الاستفاده لهذه الاسر لزياده وتقديم كل الرعاية لهم .


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