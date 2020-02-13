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حوادث

مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:10 م
مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة
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أحمد على

أصدر اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية توجيهاته إلي اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن بالضرورة تنفيذ قرارات أعمال بناء مخالفة بالمهد ناحية شارع الترعة العريضة أول طنطا تنفيذا للقانون وردع كافة المخالفين واستحقاقا للهيبة الدولة.


وكان الحملات الأمنية قد أشرف على تنفيذها العميد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.


وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 13 قرار حالة تعد وإزالة طوابق سكنية مخالفة بأبراج سكنية بمناطق مختلفة بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.


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مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بإزالة أعمال البناء المخالفة بمنطقة الترعة العريضة بطنطا.. صور
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