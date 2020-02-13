طبيب نفسي: سببان وراء زيادة معدل جرائم العنف الأسري.. فيديو

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي، إن هناك جريمتين تهزان المجتمع هما القتل داخل الاسرة الواحدة أو زنا المحارم، مشيرا إلى ان تفشي الأمراض العقلية داخل الاسر او المخدرات سبب انتشارهما.





وأضاف بحري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جرائم العنف الاسري داخل الواحدة سببها الاكتئاب العقلي وتعاطي المخدرات. الأسرةالاكتئابوتعاطي





وتابع: "ليس من المعتاد أن يصل العدوان داخل الأسرة الواحدة إلى اعلى مستوياته إلا بسبب الامراض العقلية او المخدرات".





وأردف هاشم بحري: "هناك تطور كبير في علاج الأمراض النفسية ولكن مازالت الأدوية غير متوفرة"، مضيفا:" المرضى الذين يترددون على العيادات والمستشفيات يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد الإلتزام بتناول العلاج".



