AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب نفسي: سببان وراء زيادة معدل جرائم العنف الأسري.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:31 م
عنف اسري - ارشيفية
عنف اسري - ارشيفية
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي، إن هناك جريمتين تهزان المجتمع هما القتل داخل الاسرة الواحدة أو زنا المحارم، مشيرا إلى ان تفشي الأمراض العقلية داخل الاسر او المخدرات سبب انتشارهما.

وأضاف بحري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار"  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  جرائم العنف الاسري داخل الأسرة الواحدة سببها الاكتئاب العقلي وتعاطي المخدرات.

وتابع: "ليس من المعتاد أن يصل العدوان داخل الأسرة الواحدة إلى اعلى مستوياته إلا بسبب الامراض العقلية او المخدرات".

وأردف هاشم بحري: "هناك تطور كبير في علاج الأمراض النفسية ولكن مازالت الأدوية غير متوفرة"، مضيفا:"  المرضى الذين يترددون على العيادات والمستشفيات يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد الإلتزام بتناول العلاج".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتعدى 250 جنيها للجلسة العلاجية.. صدى البلد يكشف معاناة المرضى النفسيين مع سعر "الفيزيتا"

سولاف درويش تطالب بالتوعية بمخاطر الإدمان وتؤكد: تتسبب فى تدمير المجتمعات

حبوب منع الحمل.. القوى العاملة بـ النواب تكشف أسباب تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة موظف الكيف

تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.. برلمانيون: التدرج في العقوبة ضرورة.. ومطالب بإطلاق برامج توعية للمواطنين تستهدف الشباب من الصغر إلى الكبر حول أخطار الإدمان

الاكتئاب - الفوبيا .. اكتشاف يحدد الأمراض النفسية الوراثية

"الآثار النفسية والاجتماعية للإدمان" ندوة لمركز إعلام قنا

ترشيحاتنا

محمد رمضان يوجه رسالة قاسية إلى الطيار المفصول.. تفاصيل

واجه فلول الإرهاب.. مصطفى بكري: الشهيد مصطفى عبيدو عاد إلى قريته ملفوفا بعلم مصر

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات

أخبار الرياضة | أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. شوبير يهاجم مدحت العدل بعنف

احذر.. ماذا يحدث عند استخدام بيكربونات الصوديوم في تبييض الأسنان

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل