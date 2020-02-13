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توك شو

موقف لا يُحسد عليه.. مواطن تركي يحرج أردوغان أثناء خطابه| شاهد

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:29 م
مواطن تركي يحرج أردوغان
مواطن تركي يحرج أردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العرب» مقطع فيديو لمواطن تركي يحرج رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، أثناء إلقائه لخطاب أمام نواب وأعضاء حزب التنمية الحاكم.


وأُثناء تفاخر أردوغان وإشادة النمو والتحسن الاقتصادي التي تشهده تركيا من وجهة نظره، قاطعه مواطن وصرخ بصوت عال ليوجه له رسالة وسط الحاضرين.

وتحدث أحد الحاضرين قائلا «زوجتي وأبنائي جوعى، وفصلوني من عملي بحجة مشاركتي في محاولة إنقلاب 15 تموز، ساعدني فهم لا يعترفون بقرار المحكمة».

وبسبب شجاعة المواطن وجرأته في إحراج أردوغان في حجب الأصوات المعارضة تم إيقافه من قبل الحرس بعد إيصال رسالته أمام الحاضرين .

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