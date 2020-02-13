أستاذ اجتماع: مرحلة التحول في المجتمع تؤدي لعدم استقرار منظومة القيم

قال الدكتور حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن بعض الأطفال يلاقون متاعب كثيرة في الأسرة في ظل تغييرات المجتمع وللأسف الشديد نشهد كثيرا من حالات العنف الأسري مؤخرا.





وأضاف حسن الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأسرة تعاني معاناة كبيرة، وعندما يمر المجتمع بمرحلة تحول يكون هناك عدم استقرار في المنظومة القيمية.





وتابع حسن الخولي: "قديما كان هناك مجموعة من القيم التي حرص الناس على الحفاظ عليها وكانت الأسرة متماسكة والجميع على علم بالصحيح والخطأ".



