في ذكرى وفاته.. حفيد النقشبندي يذكر المشاهدين بابتهال "مولاي" على الهواء..فيديو

يذكر أن الشيخ سيد محمد النقشبندى ولد في 7 يناير 1920 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره .





حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التى كان والده احد مشايخها.



