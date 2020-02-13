في ذكرى وفاته.. حفيد النقشبندي يذكر المشاهدين بابتهال "مولاي" على الهواء..فيديو

تزامنا مع ذكرى وفاه الشيخ سيد النقشبندي والتي وافته المنية في يوم 14 فبراير 1976 قام أحمد كمال حفيد الشيخ سيد النقشبندي بتذكرة المشاهدين بابتهال "مولاي" والذي يعد أبرز ما قدمه الشيخ سيد النقشبندي في حياته.
يذكر أن الشيخ سيد محمد النقشبندى ولد في 7 يناير 1920 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره .
حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التى كان والده احد مشايخها.
وفي عام 1955 استقر في مدينة طنطا وذاعت شهرته واحيا الليالي الروحانية فى مختلف أنحاء مصر ودول العالم ، ترك تراثا ضخمًا من التواشيح والابتهالات الدينية ولقب بقيثارة السماء وأستاذ المداحين وتوفي عام 1976.