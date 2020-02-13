رئيس تطوير التعليم بكامبريدج: النظام الجديد بمصر يحتاج لـ صبر.. فيديو

قالت الدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم و الشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، إنها على اتصال مستمر بمصر، وما يجري بالتعليم، موضحة أن مصر فى مرحلة تغيير ويجب أن نتحلى بالصبر لكي تنجح المنظومة التعليمية الجديدة.





وأضافت رئيس قسم تطوير التعليم والشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، خلال حوارها ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن التغيير فى التعليم يبدأ من أولياء الأمور، مؤكدة أن الجميع فى البداية لم يتقبل إلغاء الكتب الدراسية والاعتماد على التابلت.





وأشارت، إلى أنه بعد فترة سيتعود الجميع على ما هو جديد، وأكدت أن مصر تستطيع أن تقوم بأى شيء، وأن مصر تمتلك عقولا كثيرة مميزة.





ولفتت إلى أن هناك أشخاصا مميزين فى مصر ويحتاجون لتسليط الضوء عليهم فقط، مؤكدة " أنا لست الوحيدة التى أعمل فى انجلتر بل هناك الكثير من المصريين يعملون فى مناصب كبيرة فى الدول الكبيرة" .





وأوضحت خليفة أنها سعيدة بما يتم فى مراحل التعليم بمصر، وما يقدمه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.