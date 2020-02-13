AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس تطوير التعليم بكامبريدج: النظام الجديد بمصر يحتاج لـ صبر.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:46 م
الدكتورة حنان خليفة
الدكتورة حنان خليفة
Advertisements
البهي عمرو

قالت الدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم و الشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، إنها على اتصال مستمر بمصر، وما يجري بالتعليم، موضحة أن مصر فى مرحلة تغيير ويجب أن نتحلى بالصبر لكي تنجح المنظومة التعليمية الجديدة.


وأضافت رئيس قسم تطوير التعليم والشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، خلال حوارها ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن التغيير فى التعليم يبدأ من أولياء الأمور، مؤكدة أن الجميع فى البداية لم يتقبل إلغاء الكتب الدراسية والاعتماد على التابلت.


وأشارت، إلى أنه بعد فترة سيتعود الجميع على ما هو جديد، وأكدت أن مصر تستطيع أن تقوم بأى شيء، وأن مصر تمتلك عقولا كثيرة مميزة.


ولفتت إلى أن هناك أشخاصا مميزين فى مصر ويحتاجون لتسليط الضوء عليهم فقط، مؤكدة " أنا لست الوحيدة التى أعمل فى انجلتر بل هناك الكثير من المصريين يعملون فى مناصب كبيرة فى الدول الكبيرة" .


وأوضحت خليفة أنها سعيدة بما يتم فى مراحل التعليم بمصر، وما يقدمه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصري: تخصصت في الهندسة الطبية ونُقلت إلى ليفربول بسبب قسم هندسة العيون

شاهد.. ماذا قال خبراء المدارس اليابانية القادمون من طوكيو عن التجربة المصرية

أخبار التعليم.. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة لعلوم الفلك واستكشاف الفضاء بالشرق الأوسط.. ومناشدة عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أستاذ تطوير التعليم بـ كامبريدج تطالب بإقامة مدينة علمية بمصر

شاهد.. شجرة تفاح نيوتن داخل جامعة كامبريدج ببريطانيا

ترشيحاتنا

سعر المتر 400 ألف جنيه.. الملكة إليزابيث تعرض شقة للبيع

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

عن النقاب والختان والموسيقى.. سلسلة الفتاوى الكارثية لـ "الحويني" بعد اعتذاره

موقف لا يُحسد عليه.. مواطن تركي يحرج أردوغان أثناء خطابه| شاهد

تستضيف قوات أمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

بسبب أعمال الحفر.. حريق محدود بخط غاز فى الأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل