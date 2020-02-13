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تعليم

يسهم في إحداث نقلة للمملكة.. تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في السعودية

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:58 م
مدير جامعة تبوك الدكتور
مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي
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محمود نوفل
توجه مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور موافقته على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وعبر الذيابي عن شكره وامتنانه لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ نظير حرصه واهتمامه الكبير وجهوده المبذولة في تطوير الجامعات.

وأوضح إن هذه الموافقة ستسهم في نقل الجامعات السعودية إلى مستوى آخر من الفكر والإبداع وسيحقق نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرًا إلى أن المجلس سيضع نصب عينيه وضع أهداف وإستراتيجيات وخطط تسهم في تحقيق الاستقلالية للجامعات بعد تطبيق نظام الجامعات الجديد.

وذكر أن هذه القرارات المفصلية دون أدنى شك ستضع الجامعات أمام فرص مستقبلية كبيرة من خلال تفعيل مواردها الذاتية ورفع كفاءة الإنفاق والسماح بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها وتهيئة مخرجاتها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتفعيل أدوارها في خدمة المجتمع لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

واختتم تصريحاته مقدمًا التهنئة للجامعات السعودية سائلًا الله  أن يحقق هذا القرار تطلعات ورؤية القيادة السعودية الرشيدة  وأن يرفع شأن البلاد  لما فيه الخير لهذه الأمة.
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