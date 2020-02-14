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مرأة

فيتامينات شاملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات الورقية؟

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:30 ص
فوائد الخضراوات
فوائد الخضراوات
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نهى هجرس
يعد فيتامين E الموجود في الخضراوات الورقية الخضراء الذى يعمل مع فيتامين C للحفاظ على صحة الجلد من التقدم في العمر، كما أن هذا الفيتامين يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويساعد أيضًا في تقليل خطر إعتام عدسة العين وتحلل البقعة الصفراء.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الخضروات الورقية.


- الجرجير
وهو مصدر جيد للبوتاسيوم، وقد يساعد الجرجير على تحسين الذاكرة نظرا لاحتوائه على المواد الكيميائية النباتية، ونبات الجرجير منخفض جدا في السعرات الحرارية مما يجعله ناجحا في كل خطط فقدان الوزن.



- الكرنب
هو نوع من الخضروات الورقية، وهو مصدر جيد للبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من التهابات المفاصل، والضمور البقعي فضلا عن الحفاظ على جلد وشعر صحي .


- الخس
يعتبر من المصادر الجيدة للمواد المضادة للاكسدة، بما في ذلك بيتا كاروتين، لوتين، زياكسانثين، وكيرسيتين، والتي تساعد على منع التهاب المفاصل، وإعتام عدسة العين، والضمور البقعي، كما تمكنك من الحفاظ على شعر صحي وجلد رائع .

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ويحتوى الخس على البوتاسيوم، الذى يساعد على إدارة ضغط الدم ومنع هشاشة العظام. وبالإضافة إلى ذلك، جميع أصناف الخس تحتوي على فيتامين K، والذي قد يمنع كسور العظام.

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