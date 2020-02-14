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غراب: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات البترولية بشكل قوي.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:01 ص
المهندس عبدالله
المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق
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محمود محسن
 أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق أن مؤتمر إيجيبس هو مؤتمر يتم إقامته منذ 4 سنوات مؤكدا أن هذا العام بدأ ينضج بشكل كبير ويكون مؤتمر هام بعد النتائج  التي يتم التوصل إليها في ختام المؤتمر . 

وأضاف غراب خلال وجوده ضيفا ببرناج مال وأعمال عبر فضائية اكسترا نيوز أنه يوجد مشاركة من أكثر من 1600 شخص وهو عدد كبير وبإقبال من الشركات العالمية في فعاليات المعرض. 

وتابع وزير البترول الأسبق أن الميزة من خلال هذا المؤتمر هو الوصول والنجاح لمنظومة  بترولية قوية  ومتكاملة بدءا من البحث والاستكشاف وبعدها التكرير والتوزيع وصناعات بتروكيماويات والمقاولات والإنشاءات .

وأشار أن هناك شركات كبيرة وقوية كانت موجودة وتم بالفعل توقيع عدد من الاتفاقيات معها في إطار الغاز والبترول وهي متاحة للاستثمار في مصر. 

وقال غراب إن مصر أصبحت الآن تتمتع بظروف جيدة ومكان قابل للاستثمار وجاذب للمستثمرين بشكل قوي فاستثمارات البترول تكون على المدى الطويل الذي يصل إلى نحو 25 سنة.
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