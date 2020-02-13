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رياضة

انطلاق بطولة "بطل البحر المتوسط" لووشو الكونج فو في بورسعيد

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى - نور عادل
بدأت اليوم فعاليات بطولة "بطل البحر المتوسط" يومها الأول برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و تحت إشراف الاتحاد المصرى للووشو كونج فو برئاسة اللواء محمد عاشور ويوسف على عزام رئيس المنطقة.

وتستضيف محافظة بورسعيد بطولة "بطل البحر المتوسط" ضمن بروتوكول التعاون بين منطقتي بورسعيد والاسكندرية فى رياضة الكونج فو ، نظم البطولة منطقة بورسعيد "للووشو كونج فو" ،كابتن أحمد محمد سليم والكابتن وائل خيرى رئيس منطقة الاسكندرية.

وشارك اليوم خمسة مائة وسبعون مشتركا من جميع الأندية  بمحافظات دمياط ،بورسعيد ،شمال سيناء الاسكندرية ،البحيرة والمحلة الكبرى، وأسفر اليوم الأول على خمسة وخمسين ميدالية ذهبية وخمسة وخمسين ميدالية فضية وخمسة وخمسين ميدالية برونزية، بالإضافة إلى الحاصلين على المركز الرابع بالبطولة.

يذكر أن محافظة بورسعيد استعدت لاستضافة ما يقرب من ٦٠٠٠ ضيف من مختلف محافظات الجمهورية على مدار ثلاثة أيام متتالية حيث يشارك في البطولة  أكثر من ٢٠٠٠ لاعب يصاحبهم ٤٠٠٠ متفرج فى أكبر حدث لرياضة" الووشو كونج فو" تنظمه المحافظة ، فى إطار  تفعيل دور الرياضة كعامل أساسي لتنشيط التجارى والسياحى من خلال إقامة مختلف الأنشطة الرياضية الضخمة بمحافظة بورسعيد.
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