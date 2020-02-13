انطلاق بطولة "بطل البحر المتوسط" لووشو الكونج فو في بورسعيد

بدأت اليوم فعاليات بطولة "بطل البحر المتوسط" يومها الأول برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و تحت إشراف الاتحاد المصرى للووشو كونج فو برئاسة اللواء محمد عاشور ويوسف على عزام رئيس المنطقة.





وتستضيف محافظة بورسعيد بطولة "بطل البحر المتوسط" ضمن بروتوكول التعاون بين منطقتي بورسعيد والاسكندرية فى رياضة الكونج فو ، نظم البطولة منطقة بورسعيد "للووشو كونج فو" ،كابتن أحمد محمد سليم والكابتن وائل خيرى رئيس منطقة الاسكندرية.





وشارك اليوم خمسة مائة وسبعون مشتركا من جميع الأندية بمحافظات دمياط ،بورسعيد ،شمال سيناء الاسكندرية ،البحيرة والمحلة الكبرى، وأسفر اليوم الأول على خمسة وخمسين ميدالية ذهبية وخمسة وخمسين ميدالية فضية وخمسة وخمسين ميدالية برونزية، بالإضافة إلى الحاصلين على المركز الرابع بالبطولة.



