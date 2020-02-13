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أخبار البلد

الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أسفر الاجتماع الأول الإجرائي لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، اليوم الخميس، برئاسة علي المانسترلي  رئيس مجلس إدارة  الغرفة و عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب،  عن انتخاب النائب وأمين الصندوق وتشكيل هيئة المكتب.

وأعلن المانسترلي عن فوز حسام الحلو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفوز محمد أحمد عزت بمنصب أمين الصندوق بالتزكية.

وتم تشكيل هيئة المكتب بالتزكية ايضا وضم على المانسترلي و حسام الحلو  ومحمد أحمد عزت وإيهاب الجندى. 

وقرر مجلس الإدارة تأجيل تشكيل اللجان النوعية المتخصصة للاجتماع القادم بعد تقديم دراسة وافية من كل من يرغب للتقدم لرئاسة إحدى اللجان من أعضاء مجلس الإدارة.
الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور
الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور
الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور
الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور
الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور
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