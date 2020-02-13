الإعلان عن تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة بـ الإسكندرية.. صور

أسفر الاجتماع الأول الإجرائي لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، اليوم الخميس، برئاسة علي المانسترلي رئيس مجلس إدارة الغرفة و عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب، عن انتخاب النائب وأمين الصندوق وتشكيل هيئة المكتب.





وأعلن المانسترلي عن فوز حسام الحلو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفوز محمد أحمد عزت بمنصب أمين الصندوق بالتزكية.





وتم تشكيل هيئة المكتب بالتزكية ايضا وضم على المانسترلي و حسام الحلو ومحمد أحمد عزت وإيهاب الجندى.



