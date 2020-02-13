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توك شو

تامر أمين: أغنية الغربة لـ عمر كمال حلوة جدا وعجبتني.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:24 م
عمر كمال
عمر كمال
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كـريـم الـخـطـيـب
أشاد الإعلامي تامر أمين بأغنية «الغربة» لـ عمر كمال، صاحب أغنية بنت الجيران، قائلا «أغنية حلوة جدا وعجبتني».

وقال «تامر أمين» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن أغنية «الغربة» لـ عمر كمال فيها رسالة ومعاني وفكرة جيدة جدا بعيدة عن المهرجانات، وكسرت الدنيا.

وأضاف "ناس كثير افتكروا أن الفنان محمد فؤاد هو صاحب أغنية «الغربة» لأن المطرب «عمر كمال» صوته قريب منه كثيرا، وهي من 2017 وكلماتها مؤثرة.

وأشار تامر أمين إلى أن عمر كمال غنى الاغنية في 2017 وكان لم يعرفه احد، وأصبح الآن نجم النجوم عندما شارك في أغنية «بنت الجيران»، مؤكدا أن أغنية «الغربة» هي الأفضل بالنسبة له.

كان المطرب عمر كمال صاحب اغنية «بنت الجيران» قال إن اغنية الغربة تمثل أولى خطواته في الغناء وحققت نجاحا مقبولا حينها.

وأضاف صاحب اغنية «بنت الجيران»: «في مرة كنت عامل حفلة برة مصر ولقيت شاب مصري بيقولي انا عايز مساعدة منك انا جيت ادور علي شغل بس الدنيا مش ماشية هنا وبلم حق التذكرة عشان ارجع مصر ومن بعدها قررت اعمل اغنية عن الغربة».

وتابع عمر كمال: أغاني المهرجانات مش بيكتبها شخص واحد فممكن نغني لكذا شخص وعالم المهرجانات عبارة عن استديوهات لكل استديو الكاتب الخاص به.
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