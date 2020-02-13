تامر أمين: أغنية الغربة لـ عمر كمال حلوة جدا وعجبتني.. فيديو

أشاد الإعلامي تامر أمين بأغنية «الغربة» لـ عمر كمال، صاحب أغنية بنت الجيران، قائلا «أغنية حلوة جدا وعجبتني».





وقال «تامر أمين» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن أغنية «الغربة» لـ عمر كمال فيها رسالة ومعاني وفكرة جيدة جدا بعيدة عن المهرجانات، وكسرت الدنيا.





وأضاف "ناس كثير افتكروا أن الفنان محمد فؤاد هو صاحب أغنية «الغربة» لأن المطرب «عمر كمال» صوته قريب منه كثيرا، وهي من 2017 وكلماتها مؤثرة.





وأشار تامر أمين إلى أن عمر كمال غنى الاغنية في 2017 وكان لم يعرفه احد، وأصبح الآن نجم النجوم عندما شارك في أغنية «بنت الجيران»، مؤكدا أن أغنية «الغربة» هي الأفضل بالنسبة له.





» قال إن اغنية الغربة تمثل أولى خطواته في الغناء وحققت نجاحا مقبولا حينها. كان المطرب عمر كمال صاحب اغنية « بنت الجيران قال إن اغنية الغربة تمثل أولى خطواته في الغناء وحققت نجاحا مقبولا حينها.





في مرة كنت عامل حفلة برة مصر ولقيت شاب مصري بيقولي انا عايز مساعدة منك انا جيت ادور علي شغل بس الدنيا مش ماشية هنا وبلم حق التذكرة عشان ارجع مصر ومن بعدها قررت اعمل اغنية عن الغربة». وأضاف صاحب اغنية « بنت الجيران »: «



