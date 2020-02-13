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أخبار العالم

لزيادة التفاؤل.. مصابو كورونا يحاربون الفيروس بالرقص.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، لمجموعة من المرضى الصينيين، المصابين بفيروس كورونا، وهم يرقصون في محاولة لتحسين معنوياتهم ومنحهم طاقة إيجابية. 

ويظهر في مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من العاملين بالرقص مع المرضى داخل الحجر الصحي. 

في أحد مقاطع الفيديو، يُرى الأطباء وهم يعلمون رقصة الإيجور التقليدية للمرضى، على أمل إبقاء المرضى نشطين، وشعورهم بالتفاؤل. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد، موضحة أنها تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية تنقل فيروس كورونا.

ودعت المنظمة خلال مؤتمر صحفي، القطاعات الحكومية، إلى المشاركة في تمويل اختبارات اللقاح ضد هذا المرض.

ولفتت إلى عدم توقعها أن يكون هناك زيادة كبيرة في عدد إصابات كورونا كما حدث اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الصين سجلت 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 46550 حالة.
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