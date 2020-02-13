AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل الفلانتين.. هدايا غير مناسبة لحبيبتك ابتعد عن شرائها

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يستعد الكثير ليوم عيد الحب وتقديم الهدايا المختلفة بين المحبوبين والمرتبطين، وقد يخطئ الكثير في شراء هدية مناسبة لحبيبتك ولذلك نقدم لك بعض الهدايا الغير مناسبة لحبيبتك في عيد الحب.

1- الاحذية: لاتفضل الكثير من الفتيات ان يتقدم لها حذاء هدية في عيد الحب، فيجب ان تكون الهدية رومانسية وتعبر عن الحب .

2- ادوات منزلية: تعد هداية غير مناسبة للفتيات، ولن تفضلها الكثيرات حيث لاتعبر عن الرومانسية او الحب فتحتاج كل فتاة ان تشعر بالحب من شريكها .

3- الجوارب: من الاشياء الغير مناسبة لحبيتبك في عيد الحب فيجب ان تبتعد عنها من ضمن الهدايا الغير مناسبة لحبيبتك في عيد الحب.

4- الانتيكات: هي غير مناسبة للفتيات في عيد الحب حيث غير معبرة تماما عن الحب فلابد ان تكون الهدية معبرة عن حبك لشريكتك .

5- المفروشات: هي قطع غير معبرة عن الحب ولذلك لابد ان تبتعد عنها قبل شرائك هدية لزوجتك في عيد الحب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسب البرج... اعرف الهدية المناسبة لحبيبك قبل الفلانتين

مش هتكلفك 100 جنيه.. هدايا رائعة لـ عيد الحب.. صور

هدايا عيد الحب.. بوكسات تتعدى 400 جنيه والبعض يكتفي بهدية تقليدية

بـ ٤٠٠ جنيه.. دينا مراجيح خايفة من الحسد بعد هدية الفلانتين| فيديو

الفلانتين في إيران.. مصير غامض للمحتفلين بـ عيد الحب

بيخلع من الهدية.. تعرفي على حيل الرجال للهروب في الفلانتين

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

حفيد شادية يكشف أسرارا من حياة الفنانة الراحلة.. شاهد

ننشر موافقة نهضة بركان على استضافة لقائي الذهاب والإياب في الكونفدرالية مع المصري

الأهلى يكتسح الزمالك بأربعة أهداف فى دوري الجمهورية

قُضي الأمر.. الطيران المدني تنهي الجدل المثار بشأن طيار واقعة محمد رمضان.. القصة كاملة

قاطعوا محمد رمضان نهائيا.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب أزمة الطيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا