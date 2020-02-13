قبل الفلانتين.. هدايا غير مناسبة لحبيبتك ابتعد عن شرائها





1- الاحذية: لاتفضل الكثير من الفتيات ان يتقدم لها حذاء هدية في عيد الحب، فيجب ان تكون الهدية رومانسية وتعبر عن الحب .





2- ادوات منزلية: تعد هداية غير مناسبة للفتيات، ولن تفضلها الكثيرات حيث لاتعبر عن الرومانسية او الحب فتحتاج كل فتاة ان تشعر بالحب من شريكها .





3- الجوارب: من الاشياء الغير مناسبة لحبيتبك في عيد الحب فيجب ان تبتعد عنها من ضمن الهدايا الغير مناسبة لحبيبتك في عيد الحب.





4- الانتيكات: هي غير مناسبة للفتيات في عيد الحب حيث غير معبرة تماما عن الحب فلابد ان تكون الهدية معبرة عن حبك لشريكتك .





5- المفروشات: هي قطع غير معبرة عن الحب ولذلك لابد ان تبتعد عنها قبل شرائك هدية لزوجتك في عيد الحب .





يستعد الكثير ليوم عيد الحب وتقديم الهدايا المختلفة بين المحبوبين والمرتبطين، وقد يخطئ الكثير في شراء هدية مناسبة لحبيبتك ولذلك نقدم لك بعض الهدايا الغير مناسبة لحبيبتك في عيد الحب.