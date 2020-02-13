أخبار الزمالك: هزيمة قاسية من الأهلي.. وتعليق مثير من مدرب الترجي على السوبر الإفريقي

نشر موقح صدى البلد الاخباري، العديد من الأخبار الرياضية عن النادي الزمالك أهمها الآتي:

يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.





يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.





يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.





اكتسح فريق الأهلى مواليد 2004 نظيره الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة القمة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ ١٨ من بطولة الجمهورية.



