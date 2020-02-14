AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسمنة المفرطة.. كل ما لا تعرفه عن التكميم الدقيق

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:05 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
ريهام قدري
تطورت جراحات السمنة فى مصر بشكل ملفت للنظر لدرجة أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول العالم فى عالم الإجراءات الطبية المتعلقة بالتخلص من السمنة وأمراضها وتوابعها ومع إنتشار عملية تكميم المعدة كعلاج ناجح للسمنة المفرطة ظهر ما يسمى  بالتكميم الدقيق والتى تتم دون ألم ودون وجود أى علامات ظاهرية على الجسم.

قال الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس أنه يتم في تكميم المعدة قص حوالى من  75%  إلى 85% من المعدة وبالتالى تصغير حجم المعدة بنسبة كبيرة فيشعر المريض بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام، وتتم بالمنظار عن طريق  3 او 4 فتحات صغيرة طولها لا يتعدى 1 سم، كما يتم التخلص من هرمون الجوع فى العملية فيصبح الشعور بالجوع بعد العملية أمر نادر، أما تكميم المعدة المعدل فيتم وضع حلقة حول المعدة المكممة للحد من تمددها مرة أخرى.

وأضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن هذه الحلقة تقوم بوظيفتين، فى البداية تقلل من تمدد المعدة وبالتالى الرجوع فى الوزن مرة أخرى إذا أكثر المريض فى تناول الطعام فوق طاقة المعدة.

وأشار زكريا إلى ان أختيار عملية تكميم المعدة المعدة يكون لأسباب كثيرة حيث تتم بالمنظار مما يعنى ألم اقل وشكل تجميلى أفضل ونتائج ، كما ان العملية تحقق نتائج مبهرة فى النزول فى الوزن، كما تخلص العملية من مضاعفات السمنة المفرطة مثل السكر وإرتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض التنفس والعظام والمفاصل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة التخدير الموضعي.. كل ما لا تعرفه عن عمليات تكميم المعدة

بالمنظار وبدون جراحة.. التخلص من السمنة في 30 دقيقة

تعرف على السبب وراء انتشار عمليات جراحات السمنة مؤخرا.. لن تتوقع

دون آثار جانبية وآلام.. تعرف على أحدث تقنيات خسارة الوزن

تجربة فعالة لإنقاص الوزن.. تعرف على الحل المثالي لمن يعاني من السمنة

بالطريقة اللي تناسبك.. الأشهر والأفضل لجراحات السمنة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

اجتماع طارئ لـ الكاف في قطر قبل مواجهة الزمالك والترجي

شمس قليلة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

إصابة مصري في إطلاق نار بأمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة