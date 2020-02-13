بعد إعادتها لأصحابها.. أسامة ربيع: الرئيس السيسي رفض طرح شهادات جديدة باسم قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تسديد أموال شهادات قناة السويس للمصريين بدون أي مشاكل .





وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حفر قناة السويس تكلف 20 مليار جنيه وباقي الـ 64 مليار جنيه تم استخدامها في المشروعات القومية في الأنفاق والمنطقة الاقتصادية.





وتابع : "عرضنا على الرئيس السيسي طرح شهادات جديدة بأموال شهادات قناة السويس ولكنه رفض وقرر إعادة الأموال للمصريين مرة أخرى كما وعد".

وقال رئيس هيئة قناة الويس:" زمان في حال تعطل أي سفينة كان يتم تعطيل حركة الملاحة في القناة ليوم او اثنين ولكن بعد حفر القناة الجديدة يتم سحب السفينة التي بها عطل لعدم تعطيل حركة الملاحة، وقديما كان يمر حوالي 45 سفينة في اليوم ولكن حاليا يتم مرور حوالي 60 سفينة".





وأكمل أسامة ربيع:" في شهر أغسطس الماضي عبر القناة 81 سفينة في يوم واحد وهذا بفضل قناة السويس الجديدة ، ونخطط لمرور وعبور 95 سفينة في اليوم بحلول 2023".





ولفت ربيع:" قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة معدل دخل القناة بواقع 700 مليون دولار زيادة في دخل القناة وهذا الدخل يوجه مباشرة إلى البنك المركزي المصري.



