AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إعادتها لأصحابها.. أسامة ربيع: الرئيس السيسي رفض طرح شهادات جديدة باسم قناة السويس

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:13 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
Advertisements
هاني حسين
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تسديد أموال شهادات قناة السويس للمصريين بدون أي مشاكل .

وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق  في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حفر قناة السويس تكلف 20 مليار جنيه وباقي  الـ 64 مليار جنيه تم استخدامها في المشروعات القومية في الأنفاق والمنطقة الاقتصادية.

وتابع: "عرضنا على الرئيس السيسي طرح شهادات جديدة  بأموال شهادات قناة السويس ولكنه رفض وقرر إعادة الأموال للمصريين مرة أخرى كما وعد".
 
وقال رئيس هيئة قناة الويس:"  زمان في حال تعطل أي سفينة كان يتم تعطيل حركة الملاحة في القناة ليوم او اثنين ولكن بعد حفر القناة الجديدة يتم سحب السفينة التي بها عطل لعدم تعطيل  حركة الملاحة، وقديما كان يمر حوالي 45 سفينة في اليوم ولكن حاليا يتم مرور حوالي 60 سفينة".

وأكمل أسامة ربيع:"  في شهر أغسطس الماضي عبر القناة 81 سفينة في يوم واحد وهذا بفضل قناة السويس الجديدة، ونخطط لمرور وعبور 95 سفينة في اليوم  بحلول 2023".

ولفت ربيع:"  قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة معدل دخل القناة بواقع 700 مليون  دولار زيادة في دخل القناة وهذا الدخل يوجه مباشرة إلى البنك المركزي المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة قناة السويس: العائد العام بلغ 6.3 مليار دولار.. و18100 سفينة مرت خلال 2019 | فيديو

تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع سفن قناة السويس باستثناء فئتين.. والزيادة لناقلات الغاز البترولي المسال 5%.. و3.9 % ارتفاعا في عدد العابرة خلال 2019

الفريق أسامة ربيع: عبور 1645 سفينة قناة السويس خلال شهر يناير

18840 سفينة.. 5.8 مليار دولار دخل قناة السويس في 2019

حفرناها في أقل من عام.. ربيع: قناة السويس الجديدة قاطرة المشروعات العملاقة

ترشيحاتنا

انقسام حاد داخل اتحاد الكرة بشأن مصير جمال الغندور فى رئاسة الحكام

حفيد شادية يكشف أسرارا من حياة الفنانة الراحلة.. شاهد

شمس قليلة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة السبت.. تعرف عليها

أصغر بنات عامر منيب: أنا أعقل واحدة فى إخواتي

سلطة الطيران عن الطيار المفصول: قرار سحب الرخصة نهائي وفقا للقانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد