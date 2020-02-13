AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تشارك باجتماع مجلس المحافظين

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:34 م
محافظ دمياط تشارك
محافظ دمياط تشارك باجتماع مجلس المحافظين
Advertisements
محافظات زينب الزغبي
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها.

كما شهد الاجتماع تقليدًا جديدًا يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصًا على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها  في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التى يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "كلنا فى المناصب القيادية نؤدى رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتى بعدنا"، مؤكدًا أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوادر وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطى الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم،  وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على  أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة  تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: رضا المواطن الأساس في تقييم أداء القيادات بالمحافظات

شعراوي لـ سكرتيري العموم بالمحافظات: ابتعدوا عن الروتين بحلول مبتكرة للمشكلات.. تعاونوا مع النواب وأعطوهم كل الخبرات اللازمة.. ورضا المواطن أساس تقييم أداء القيادات المحلية

رئيس الوزراء لنواب المحافظين : مليارات الجنيهات لتحقيق طفرة حقيقية في كل محافظة

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب ويتعرف على برامجها التأهيلية للكوادر

رئيس الوزراء يستكمل سلسلة لقاءاته بأعضاء البرلمان بمقابلة نواب دمياط.. ويؤكد: نستهدف التوصل لحلول عاجلة لمشكلات المواطنين واستكمال المشروعات الخدمية بالمحافظات في وقت قياسي

مدبولي: مشاركة النواب في اجتماع المحافظين تنفيذا لتكليفات الرئيس

ترشيحاتنا

لحماية الراوتر من الهاكرز.. 4 طرق عليك اتباعها

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

حمو بيكا: تعبت نفسيا لما شاكوش حصل على عضوية النقابة.. فيديو

الأهلى يكتسح الزمالك بأربعة أهداف فى دوري الجمهورية

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد