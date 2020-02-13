سيدة عزبة الهجانة: الرئيس السيسي قالي هعوضك بعنيا.. فيديو

أكدت فادية سيدة عزبة الهجانة أنها فوجئت بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الرئيس قال لها عندما قابلها "هعوضك بعنيا الاتنين.. اللي انتى عايزاه اعملهولك"، وأكد لها أنه سيعوضها عن أي خسارة، والتكفل بعلاجها.
وأضافت فادية لفضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدها بأن يعيد لها المحل الخاص بها، بالإضافة إلى علاجي بالمجان بعدما شكت له بأنها مريضة وتحتاج إلى العلاج، حيث أمر بأن تتلقى العلاج في المستشفى بالمجان.
وتابعت فادية أنه فور وصولها للمستشفى قام المسئولون باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم عمل كل الفحوصات اللازمة لها.
وقالت فادية: لم أكن أتوقع أن أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي"، داعية للرئيس بأن يوفقه الله وينصره على من يعاديه ويفتح له باب رزق في كل مكان.