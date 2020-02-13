سيدة عزبة الهجانة: الرئيس السيسي قالي هعوضك بعنيا.. فيديو





وأضافت فادية لفضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعدها بأن يعيد لها المحل الخاص بها، بالإضافة إلى علاجي بالمجان بعدما شكت له بأنها مريضة وتحتاج إلى العلاج، حيث أمر بأن تتلقى العلاج في المستشفى بالمجان.





وتابعت فادية أنه فور وصولها للمستشفى قام المسئولون باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم عمل كل الفحوصات اللازمة لها.



