شاهد..بنات عامر منيب يغنين أغنية بنت الجيران لـ حسن شاكوش

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، بنات الفنان الراحل عامر منيب "مريم وزينة ونور"، وتتحدث الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن، حيث تروي ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها "عامل إيه في حياتك"، والتي أهدتها لروح والدها الراحل.





كما قدمن بنات عامر منيب الأغنية الشعبية الشهيرة "بنت الجيران لحسن شاكوش، مؤكدين أنها من الأغاني المفضلة والمحببة لهم.









وروت مريم عامر منيب كواليس تصوير كليب عامل إيه فى حياتك والذى لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:"أنا كنت نايمة وفجأة لم صحيت لقيت فيه جروب على الواتس أسسته أمى وكل الرسائل فيها هنروح الإستديو بكرة، معقبة:"مكنتش فاهمة اى اللى بيحصل حواليا".





وتابعت :"روحت الإستديو تانى يوم وكان معايا المطرب والملحن عمرو مصطفى، ولم أكن أتوقع أن تلاقى هذه الأغنية كل هذا الصدى والتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي".



