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محافظات

مواطن يطالب محافظ قنا بإدخال المرافق لأرض بور بمنطقة الدغيمات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:03 ص
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب
تلقى "صدى البلد" شكوى من مواطن يطالب فيها محافظ قنا، بإدخال ما تبقى من منطقة الدغيمات بشارع السكة الحجازية، المرافق العامة أسوة ببقية المناطق المحيطة بها. 

وأوضح بركات عبد الكريم أحمد "مقدم الشكوى"، بأن منطقة الدغيمات على شارع السكة الحجازية، بها مساحة لا تقل عن ثلاثمائة فدان مقسمة على الأهالى. 

وأشار مقدم الشكوى، إلى أن المنطقة بها شوارع منها 16 مترًا و10أمتار و8 أمتار و14 مترًا بحوض العبيد نمرة ثلاثة وجميع المناطق حولها وبجوارها دخلت كردون المدينة وتم توصيل جميع المرافق العامة لها، لكن هذه المساحة لم تدخل الكردون حتى الآن. 

وأضاف مقدم الشكوى، مع العلم أنها أرض هذه المنطقة بور وليس لها أي مصدر رى، وإذا تم إدخالها ضمن كردون المدينة سوف تساهم فى حل مشاكل كثيرة وتساعد على زيادة الرقعة السكنية، فضلا عن استفادة المحافظة من رسوم المرافق العامة والرخص. 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360


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