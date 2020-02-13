إسرائيل تقلل الإنتاج من حقل لفيتان بسبب خلل فني

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الحد من الإنتاج بحقل لفيثان الجديد للغاز الطبيعي إلى 60 %، بعد اكتشاف خلل في خط أنابيب المشروع الممتد تحت مياه البحر.





وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها أخطرت الشركة المشغلة للمشروع "نوبل إنرجي" ومقرها في تكساس بأنه ينبغي عدم زيادة الإنتاج لأكثر من 60 % حتى انتهاء التحقيق.





ولفتت الوزارة إلى أن المشكلة كان اكتشفها روبوت تحت الماء رصد اهتزازات بطول خطوط الأنابيب قرب مواقع حفر البئر، ولم يحدث أي تسرب أو ضرر.



