AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إيرباص تحتفل مع مصر للطيران بتسليم أولى طائراتها طراز A320 Neo

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي

احتفلت شركة إيرباص العالمية، في مصنع تولوز بفرنسا، اليوم الخميس، مع وفد مصر للطيران بتسليم الشركة الوطنية أول طائرة من طراز A320 Neo كونها أول مشغل لهذا الطراز الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


وتصل أولى طائرات الشركة الوطنية الجديدة من طراز إيرباص A320neo، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها في عام 2017، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران مع شركة إيرباص العالمية، لضم 45 طائرة جديدة لاسطولها الجوي. بعد إنتهاء كافة إجراءات تسلميها بمصنع إيرباص بفرنسا إلى الشركة الوطنية، لتكون الأولى ضمن 8 طائرات من نفس الطراز سوف تصل تباعا خلال هذا العام 2020 للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.


ومن المقرر أن يجري مطار القاهرة الدولي استعدادات خاصة، لاستقبال الطائرة الجديدة لمصر للطيران، وفقا للبروتوكول المعهود عند وصول طائرة جديدة ذات طراز جديد إلى المطار، ويتم تجهيز سيارات الإطفاء التي تقوم برش المياه على جسد الطائرة فور هبوطها أرض المطار، ومن المنتظر أن يكون في استقبال الطائرة قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران.


تجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية إيرباص، أجرت أواخر يناير المنقضي وأول فبراير الجاري، الرحلات التجريبية للطائرة الجديدة A320neo في مدينة تولوز، وذلك قبل أن يتسلمها وفد مصر للطيران الذي يضم مهندسين وفنيين وعدد من قيادات الشركة ومسئولي المبيعات والدعاية داخل مصنع فرنسا.


وطائرة مصر للطيران الجديدة طراز A320neo، تتميز بسعة مقعدية تتراوح ما بين 150 إلى 180 ‪ راكبا، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، و جنيحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.


وهذه الصفقة كانت مصر للطيران تعاقدت عليها لضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبي للطيران في عام 2017، بنظام الإيجار التشغيلي، وتم إجراء تعديل على الصفقة خلال معرض دبي الأخير الذي عقد أواخر 2019، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo،  إلى  A321neo ، ومقرر انضمامها أيضا قريبًا إلى أسطول مصر للطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصلت من كندا.. طائرة مصر للطيران السابعة A220 تنضم لأسطول الشركة

تصل أول فبراير.. شاهد الظهور الأول لطائرة مصر للطيران الجديدة A320neo

إيرباص تعزز خط إنتاج طائراتها من طراز A321 في تولوز بفرنسا

مصر للطيران تتسلم أول طائرة من صفقة إيرباص A320neo خلال أيام

خلال ساعات.. أول طائرة لـ مصر للطيران من صفقة إيرباص A320neo تصل القاهرة

شاهد.. مراحل تجميع طائرة مصر للطيران الجديدة إيرباص A320neo داخل المصنع بفرنسا

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

احذر.. ماذا يحدث عند استخدام بيكربونات الصوديوم في تبييض الأسنان

شمس قليلة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

محمد رمضان يوجه رسالة قاسية إلى الطيار المفصول.. تفاصيل

أول تعليق من مدرب الهلال السعودي على ما حدث خلال آخر لقاء بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد