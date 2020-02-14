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فن

مهرجان مالمو للسينما العربية يستقبل الأفلام حتى نهاية مايو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
يستمر مهرجان مالمو للسينما العربية فى استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة العاشرة من المهرجان والتي ستنعقد في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2020 في مدينة مالمو بالسويد على أن يكون 31 مايو 2020 آخر موعد لتسجيل الأفلام.

ووضعت إدارة المهرجان شروط المشاركة للأفلام القصيرة وهى:

يعقد المهرجان فى الفترة ما بين 8 إلى 13 أكتوبر 2020. تعرض الأفلام بشكل رئيسي في مالمو وفي مدن أخرى في المنطقة بالتوازي مع أيام المهرجان (بحد أقصى 4 عروض).

آخر موعد لتقديم الأفلام هو 31 مايو 2020.
الأفلام القصيرة التي تقل مدتها عن 70 دقيقة
اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان يتم من قبل لجنة مشاهدة خاصة بالمهرجان.
تسجيل الأفلام ليس ضمان لعرض الفيلم في المسابقات الرسمية وعروض المهرجان.
لا يوجد رسوم على تسجيل الأفلام وبالتالي لا يقوم المهرجان بدفع رسوم مقابل عروض الأفلام.
يقبل مهرجان مالمو للسينما العربية روابط المشاهدة عبر الانترنت فقط، ولن يتم قبول روابط تنزيل الأفلام.
يتم إخطار الأفلام المختارة للمشاركة في عروض المهرجان قبل شهرين من تاريخ بدء المهرجان.
لا يجوز سحب الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان بعد الموافقة على العرض.
الأفلام المشاركة تكون منتجة خلال العامين 2019 – 2020. ولن يتم قبول أي مساهمات تم إنتاجها قبل عام 2019.
ينبغى على الافلام المقدمة ان لا تكون قد عرضت في السويد من قبل.
يحق لمهرجان مالمو للسينما العربية استخدام مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من الأفلام المقدمة والمختارة للمهرجان في جميع المواد الإعلانية والترويجية للمهرجان سواء كانت مطبوعة أو رقمية أو مرئية.
الأفلام المقدمة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة العاشرة تنوعا كبيرا من حيث الفعاليات، وجودة الاختيارات، وعدد صناع الأفلام، والنجوم العرب المدعوين بالإضافة إلى إحتفالية  سينمائية خاصة بمرور عشرة سنوات على تأسيس المهرجان, وفقا لما صرح به المخرج محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية. 

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