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رياضة

تأهل ميت عقبة والبنك الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة الصالات

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:39 م
كرة الصالات
كرة الصالات
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يسرى غازى
تأهل فريقا البنك الاهلي وميت عقبة للمباراة النهائية فى إطار بطولة كأس مصر لكرة الصالات المقرر إقامتها يوم الاحد المقبل بالصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة .

وكان البنك الاهلي تغلب علي الصيد بثمانية أهداف في الدور قبل النهائي والذي أقيم اليوم وأحرز الاهداف محمد سمكة هدفين ومحمود دهب هدفين وأحمد ابو سريع هدفين وعلي رشيدة هدفا وإيهاب عاطف هدفا .

وأدار المباراة تحكيميا سامح حسين ورضا النعناعي ومحمد حسين وسهام فؤاد.

وفاز ميت عقبه علي وراق الحضر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة جاءت قوية بين الفريقين وتقدم علاء الدين حسن بالهدف الاول لوراق الحضر في الشوط الأول وجاء الشوط الثاني مشتعلا في الدقائق الأخيرة وسجل محمد حامد هدفين لفريق ميت عقبه الاول و الثاني واحرز عبد الباسط محمد هدف التعادل لوراقة الحضر ونجح محمد خالد لاعب ميت عقبه في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة قبل نهاية اللقاء بصافرة تحكيمية مكونة من محمد ابو خاطر وعمرو عبد الفتاح ومحمد زكي وحنان حسن القاضي.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام علي كرة الصالات على الحضور. كما حضر المباراة أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر نادر رشاد المدرب العام وأيمن راغب مدرب حراس المرمي .

وقالت سحر عبد الحق إن مستوي مباريات كأس مصر هذا الموسم جاءت مرتفعا بعد عودة البطولة للحياة مجددا بعد توقف المسابقة لخمس سنوات ماضية وأنها شهدت اهتماما كبيرا من جانب جميع الفرق المشاركة.

وأثنت عبد الحق علي التزام اللاعبين والروح الرياضية بينهم وقالت إن المباراة النهائية ستكون قوية بين البنك الاهلي وميت عقبة .

كما أشاد محمد فرج رئيس لجنة حكام كرة الصالات بمستوي التحكيم في الدوري و الكأس وقال إن اتحاد الكرة متمثلا في سحر عبد الحق شهد اهتماما بحكام الصالات بإقامة معسكرات تدريبية لرفع المستوي وهو ما انعكس علي مباريات الموسم الحالي .
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