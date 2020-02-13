تأهل ميت عقبة والبنك الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة الصالات

وفاز ميت عقبه علي وراق الحضر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة جاءت قوية بين الفريقين وتقدم علاء الدين حسن بالهدف الاول لوراق الحضر في الشوط الأول وجاء الشوط الثاني مشتعلا في الدقائق الأخيرة وسجل محمد حامد هدفين لفريق ميت عقبه الاول و الثاني واحرز عبد الباسط محمد هدف التعادل لوراقة الحضر ونجح محمد خالد لاعب ميت عقبه في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة قبل نهاية اللقاء بصافرة تحكيمية مكونة من محمد ابو خاطر وعمرو عبد الفتاح ومحمد زكي وحنان حسن القاضي.