سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

فوجئت سيدة سعودية بإقدام زوجها على تصرف صادم في حقها بعد أن دعمته ماديًا أثناء دراسته خارج البلاد، لدرجة أنها أنفقت عليه مبلغ يُقدر بنحو مليون ريال خلال فترة دراسته، حيث قام الزوج بتطليقها فور عودته، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أنه أنكر كذلك حقها في استرداد أموالها، مؤكدًا أنه حصل على هذا المبلغ كهبة لا تُرد، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية، الخميس.





وعرض محام يُدعى "عبدالله الغوينم" صك دعوى قضائية رفعتها السيدة المتضررة أمام إحدى المحاكم الشخصية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرًا.





وكشف التقرير عن تفاصيل القضية، موضحًا أن الزوجة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت قد حولت لزوجها مبلغ وصل إلى مليون ريال خلال دراسته، ووعد الزوج بأنه سيرد لها المبلغ لدى عودته وحصوله على وظيفة، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بتطليقها فور عودته، وادعى أن المبلغ الذي حصل عليه هو "هبة لا تُرد"، وأنها هي من عرضت عليه هذه الهبة، ومن ثم رفض إعادة النقود.





وقامت هذه السيدة بعد طلاقها برفع دعوى قضائية طالبت فيها باستعادة الأموال التي حولتها إلى زوجها السابق.



