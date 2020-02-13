اخبار البرلمان.. وكيل لجنة الدفاع يطالب بإعادة النظر في عقوبات الطيار ضحية شهرة محمد رمضان..رسوم 2000 جنيه.. تعرف على شروط الاتحاق بمهنة السايس

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 13 فبراير:
وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على عدد من القوانين، من ضمنها قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعة وإحالة لمجلس الدولة.
أعرب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن ثقته في أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون ناجحًا وسيحقق جميع اهدافه لصالح مصر.
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية التي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر لديها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية وتصر على التوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام" 1967 " وعاصمتها القدس الشرقية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من القوانين الهامة، أبرزها، تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، والذي تمت إحالته لمجلس الدولة.
تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت" وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتخطيط، بشأن انخفاض أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية.
تقدّمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، باقتراح برغبة، بشأن إنشاء نفق مشاة على طريق الواحات أمام مدخل حدائق الأهرام.
تقدّمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن واقعة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، واستغلال منصات الإعلام بما يسبّب إضرارًا بالطيران المصري وسُمعته عالميًا.
تقدم العميد اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب رسمي الى وزير الطيران المدني لإعاده النظر في العقوبات التى واجهت قائدي طائرة واقعة الفنان محمد رمضان.
أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن المشروع القومي للقراءة الذي تقدر جائزته الأولى بـ مليون جنيه.