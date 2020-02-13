اخبار البرلمان.. وكيل لجنة الدفاع يطالب بإعادة النظر في عقوبات الطيار ضحية شهرة محمد رمضان..رسوم 2000 جنيه.. تعرف على شروط الاتحاق بمهنة السايس

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رسوم 2000 جنيه.. تعرف على شروط الاتحاق بمهنة السايس

وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على عدد من القوانين، من ضمنها قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعة وإحالة لمجلس الدولة.



عربية النواب: لا تنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية التي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر لديها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية وتصر على التوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام" 1967 " وعاصمتها القدس الشرقية







