أستاذ بآداب طنطا يحصد جائزة شعر الفصحى على مستوى الجامعات المصرية

أ علنت جامعة سوهاج، عن فوز الدكتور بشير عصام الشوربجى المدرس بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة شعر الفصحى علي مستوي الجامعات المصرية ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول في الفترة من 8 حتي 14 فبراير الجارى بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.





شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل توزيع الجوائز علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، التي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، ووفود الجامعات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومسئولي الأنشطة.





من جهته، تقدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالتهنئة للدكتور بشير الشوربجى لحصوله على المركز الأول فى المسابقة ، معربًا عن سَعادته برفع اسم جامعة طنطا بين الجامعات المصرية.



