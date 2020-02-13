AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الجزائري يصادق على برنامج عمل حكومة جراد

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:52 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
Advertisements
شيماء مصطفى
صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على برنامج عمل حكومة عبد العزيز جراد.

وأكد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن الطاقم الذي يقوده هو حكومة مصارحة لا تقدم وعودا كاذبة، وفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأشار إلى أن مخطط الحكومة ليس برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين على مدى السنوات الخمس القادمة، وإن الجزائر الجديدة لا تبني بين عشية وضحاها.

وبشأن مصادر تمويل البرنامج، أوضح جراد أن الحكومة عازمة على تنويع الموارد، وخاصة محاربة التهرب الضريبي والغش الجبائي، كما أعلن دعم تطوير الصيرفة الإسلامية.

ونفى جراد أن يكون هناك تضخم في الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن عدد الوزارات هو 28 والباقي كتاب دولة ليس لهم استقلال تام عن الوزارة الأم بشكل لا ينتج عنه عبء مالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يعين عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء

الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء

رئيس الوزراء الجزائري المكلف: يجب العمل معا لتجاوز التحديات

السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجزائري الجديد عبدالعزيز جراد

أستاذ جامعي وعمل مع بوتفليقة.. من هو رئيس الوزراء الجزائري الجديد؟

تليفزيون الجزائر: تعيين حكومة جديدة في البلاد

ترشيحاتنا

شاهد..بنات عامر منيب يغنين أغنية بنت الجيران لـ حسن شاكوش

أول رد رسمي من أوبر بشأن أزمة فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية

قُضي الأمر.. الطيران المدني تنهي الجدل المثار بشأن طيار واقعة محمد رمضان.. القصة كاملة

فيديوجراف.. شروط الحجز بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

تيسيما حكما لـ مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا