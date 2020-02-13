البرلمان الجزائري يصادق على برنامج عمل حكومة جراد

صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على برنامج عمل حكومة عبد العزيز جراد.





وأكد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن الطاقم الذي يقوده هو حكومة مصارحة لا تقدم وعودا كاذبة، وفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.





وأشار إلى أن مخطط الحكومة ليس برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين على مدى السنوات الخمس القادمة، وإن الجزائر الجديدة لا تبني بين عشية وضحاها.





وبشأن مصادر تمويل البرنامج، أوضح جراد أن الحكومة عازمة على تنويع الموارد، وخاصة محاربة التهرب الضريبي والغش الجبائي، كما أعلن دعم تطوير الصيرفة الإسلامية.





ونفى جراد أن يكون هناك تضخم في الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن عدد الوزارات هو 28 والباقي كتاب دولة ليس لهم استقلال تام عن الوزارة الأم بشكل لا ينتج عنه عبء مالي.