حماية ذوي الإعاقة واقع مزاولة المهنة.. مؤتمر لمحافظة القاهرة غدا

يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع القوات الجوية تحت عنوان " حماية ذوى الإعاقة .. واقع مزاولة المهنة".





ومن المقرر أن يكون المؤتمر صباح يوم السبت بدار القوات الجوية قاعة الأمير وسوف يستمر لمدة يومين.





وفي سياق مختلف صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثانى عشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة " حق الشعب " من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50 % من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة.





وأشار المحافظ إلى أن حى المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف م2 ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف م2.





وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها بالإضافة إلى الاستمرار فى تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة.





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