AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعم السياحة.. انطلاق المؤتمر السنوي ملوك الشمال بمتحف آثار طنطا الاحد.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:06 ص
متحف آثار طنطا ينظم
متحف آثار طنطا ينظم مؤتمره السنوي الثالث "ملوك الشمال" الأحد
Advertisements
احمد علي
ينظم متحف آثار طنطا في الفترة من 16 فبراير الحالي وحتي 18 من نفس الشهر مؤتمره السنوي الثالث بعنوان " ملوك الشمال " بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف .

قال الدكتور عماد بدير مدير المتحف إن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية والاسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية .

وأضاف بدير أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة والذي أعانه رئيس الجمهورية من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل ولابد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل .

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية علي مدار الأيام الثلاثة تبدأ بانطلاق موكب فرعوني من امام مبني المحافظة إلى مقر المتحف حيث تقام احتفالية كبرى في سرادق مقام أمام واجهة المتحف ثم الجلسة الافتتاحية التي يشهدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وعلماء من الآثار ولفيف من الكوادر العلمية من رؤساء الجامعات والعمداء الحاليين والسابقين والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتتضمن كلمات يلقيها الضيوف وعرض فيلمًا تسجيليًا عن المتحف وأهم المواقع السياحية والأثرية في الغربية كما تتضمن المحاور إلقاء الضوء حول أهم الملوك الذين حكموا مصر من الدلتا وأدوارهم التاريخية وأهم المواقع الأثرية في الدلتا مثل صان الحجر ببسيون وصان الحجر وتل الفراعين بالشرقية وبهبيت الحجارة بسمنود وكذلك دور المتاحف في نشر الوعي الاثري والحضاري والمكانة الدينية والروحانية لمدينة طنطا وسبل تعظيمها والاستفادة منها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلبية لرغبة الصغير.. حواس يلتقي الطفل علي صبرة ويضمه لمركز للمصريات بالإسكندرية ..صور

المتحف الإسلامي يحتفل بمرور ١١٦ عاما على افتتاحه السبت المقبل

الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاح متحف الفن الإسلامي

الخيال أصبح حقيقة..فاروق حسني: المتحف الكبير هدية الرئيس السيسي للإنسانية..صور

فاروق حسني وزاهي حواس والفقي في زيارة للمتحف المصري الكبير

زاهي حواس: معبد ديبود المصري بمدريد يزوره ملايين السياح سنويا ..فيديو

ترشيحاتنا

400 ألف زيارة.. تامر أمين يكشف تفاصيل مثيرة بعد حلقة أمس.. فيديو

للسيدات فقط .. طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه

تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي فى السوبر الإفريقي

اجتماع طارئ لـ الكاف في قطر قبل مواجهة الزمالك والترجي

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

سلطة الطيران عن الطيار المفصول: قرار سحب الرخصة نهائي وفقا للقانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد