دعم السياحة.. انطلاق المؤتمر السنوي ملوك الشمال بمتحف آثار طنطا الاحد.. صور

ينظم متحف آثار طنطا في الفترة من 16 فبراير الحالي وحتي 18 من نفس الشهر مؤتمره السنوي الثالث بعنوان " ملوك الشمال " بحضور الدكتور خالد ال عناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف .





قال الدكتور عماد بدير مدير المتحف إن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية والاسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية .





وأضاف بدير أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة والذي أعانه رئيس الجمهورية من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل ولابد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل .





ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية علي مدار الأيام الثلاثة تبدأ بانطلاق موكب فرعوني من امام مبني المحافظة إلى مقر المتحف حيث تقام احتفالية كبرى في سرادق مقام أمام واجهة المتحف ثم الجلسة الافتتاحية التي يشهدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وعلماء من الآثار ولفيف من الكوادر العلمية من رؤساء الجامعات والعمداء الحاليين والسابقين والقيادات الأمنية بالمحافظة.



