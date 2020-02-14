AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على هدية وائل جسار لزوجته في عيد الحب.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:31 ص
وائل جسار
وائل جسار
Advertisements
البهي عمرو

كشف الفنان وائل جسار، عن الهدية التى يجهزها لـ زوجته فى عيد الحب قائلا: كلمتين حلوين كده وخلاص، ودخل فى حالة  ضحك..اديها عمري كله.

وقال وائل جسار إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة لجمهوره، موضحًا أنه حاليًا يسجل فى أغنية متغبش ثوانى، الحان وليد سعد، وأن الاغنية رومانسية، وقام بغناء الأغنية على الهواء.

وقد قال جسار، إنه فى الاردن الآن لإقامة حفلة غنائية، وغدا سيكون فى القاهرة للمشاركة فى احتفالية باستاد القاهرة، واحتفالية أخرى بفندق الماسة مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاحتفالية فى ستاد القاهرة سيكون فيها بهاء سلطان و تامر حسنى و أحمد شيبه و نانسي عجرم.

وأشار وائل جسار، إلى أنه يجهز أكثر من 10 أغنيات للمشاركة بهم فى احتفالية الغد، وذلك بمناسبة عيد الحب.

 وأوضح أن الأغاني التي يجهزها "غريبة الناس.. بتوحشينى.. مشيت خلاص.. خلينى ذكرى.. وغيرها" ، مشيرا إلى أنه محب للشعب المصري ولمصر أم الدنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل جسار يحيى حفل عيد الحب فى مدينة نصر

كل سنة وأنت حبيبي.. رسالة من زوجة وائل جسار له في عيد الحب

هكون مع هيفاء وهبي.. وائل جسار يكشف برنامجه فى عيد الحب غدا.. فيديو

ترشيحاتنا

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين .. تفاصيل

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

بيان عاجل من أمريكا بشأن تفشي كورونا في كوريا الشمالية

حبس سائح إنجليزي 4 أيام لتحرشه بأمين شرطة في مطار الغردقة

سنن مأثورة عن النبي يوم الجمعة هجرها المسلمون.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة