تعرف على هدية وائل جسار لزوجته في عيد الحب.. فيديو

كشف الفنان وائل جسار، عن الهدية التى يجهزها لـ زوجته فى عيد الحب قائلا: كلمتين حلوين كده وخلاص، ودخل فى حالة ضحك..اديها عمري كله.

وقال وائل جسار إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة لجمهوره، موضحًا أنه حاليًا يسجل فى أغنية متغبش ثوانى، الحان وليد سعد، وأن الاغنية رومانسية، وقام بغناء الأغنية على الهواء.

وقد قال جسار، إنه فى الاردن الآن لإقامة حفلة غنائية، وغدا سيكون فى القاهرة للمشاركة فى احتفالية باستاد القاهرة، واحتفالية أخرى بفندق الماسة مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاحتفالية فى ستاد القاهرة سيكون فيها بهاء سلطان و تامر حسنى و أحمد شيبه و نانسي عجرم.

وأشار وائل جسار، إلى أنه يجهز أكثر من 10 أغنيات للمشاركة بهم فى احتفالية الغد، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وأوضح أن الأغاني التي يجهزها "غريبة الناس.. بتوحشينى.. مشيت خلاص.. خلينى ذكرى.. وغيرها" ، مشيرا إلى أنه محب للشعب المصري ولمصر أم الدنيا.